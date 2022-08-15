Впала з гуркотом: ЗМІ пишуть, що ЗСУ знищили вежу зв'язку у РФ (відео)

Українським військовим вдалося завдяки дрону-камікадзе позбавити російських окупантів мобільного зв'язку

Військові Збройних сил України знищили вежу зв'язку на території Росії. У цьому їм допоміг дрон-камікадзе, повідомляють на Twitter-сторінці радіо "Армія FM".

"Дрон-камікадзе потрапив у російську вежу зв'язку недалеко від українського кордону. Можемо. Вміємо. Практикуємо", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Після удару вежа впала

На кадрах видно, як після влучення снаряда споруда повністю впала. Де саме знаходиться вежа – невідомо.

Однак за словами громадського активіста Сергія Стерненка, вежа, ймовірно, знаходиться у Бєлгороді.

"Ймовірно, це саме та вежа у Бєлгороді, про яку я писав вчора", — зазначив активіст.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили "вагнерівців" у Попасній. Повідомляється про загиблих російських військових.

Раніше ми писали, що українські захисники знищили у Мелітополі понад 100 військових РФ. Ракети випустили по пунктах дислокації ворога на промислових майданчиках.