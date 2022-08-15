В Иране покажут возможности российских БПЛА на "армейских играх"

По данным росСМИ, с 15 августа начнутся "Армейские международные игры". Участниками будет Иран, Беларусь, Армения и Россия.

В рамках подготовки к "Армейским международным играм", которая проходит на территории Ирана, показали возможности российские БПЛА "Орлан" и "Элерон". Об этом передает "РИА Новости", ссылаясь на Минобороны РФ.

На авиабазе в Исфахане завершились тренировочные полеты с беспилотниками в рамках подготовки к АрМИ-2022 "Соколиная охота". В ее рамках специалисты по беспилотникам в составе штатных расчетов проверили российские беспилотники в условиях пустыни и горной местности.

"Соколиная охота" — это конкурс расчетов БПЛА с "Орланами" и "Элеронами". Они проходят в дневное и ночное время с корректировкой артиллерии. Также в рамках игр беспилотники выполняли разведку и другие задачи в указанном районе местности. Стартовать конкурс будет 15 августа, а продлятся они до 27 августа. В соревнованиях примут участие:

Россия

Беларусь

Армения

Иран

Отмечается, что все участники будут применять именно российские БПЛА. При этом издание NEWSru.co.il отмечает, что РФ испытывает острый дефицит беспилотников в Украине. Используются даже БПЛА, которые предназначались для МЧС РФ.

Напомним, по данным иранского журналиста Элайджи Магье, РФ заказала у Ирана тысячу ударно-разведывательных БПЛА, способных летать более суток.

Ранее сообщалось, что российские бойцы начали обучаться применять иранские БПЛА. Оно длится уже как минимум несколько недель.