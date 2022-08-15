В Ірані покажуть можливості російських БПЛА на "армійських іграх"

За даними росЗМІ, з 15 серпня розпочнуться "Армійські міжнародні ігри". Учасниками будуть Іран, Білорусь, Вірменія та Росія.

У межах підготовки до "Армійських міжнародних ігор", що відбувається на території Ірану, показали можливості російські БПЛА "Орлан" і "Елерон". Про це повідомляє "РІА Новини", посилаючись на Міноборони РФ.

На авіабазі в Ісфахані завершилися тренувальні польоти з безпілотниками в межах підготовки до АрМІ-2022 "Соколине полювання". У її межах фахівці з безпілотників у складі штатних розрахунків перевірили російські безпілотники в умовах пустелі та гірської місцевості.

"Соколине полювання" — це конкурс розрахунків БПЛА з "Орланами" й "Елеронами". Вони проходять у денний і нічний час із коригуванням артилерії. Також у межах ігор безпілотники виконували розвідку й інші завдання у вказаному районі місцевості. Стартуватиме конкурс 15 серпня, а триватиме він до 27 серпня. У змаганнях візьмуть участь:

Росія

Білорусь

Вірменія

Іран

Зазначається, що всі учасники застосовуватимуть саме російські БПЛА. При цьому видання NEWSru.co.il зазначає, що РФ відчуває гострий дефіцит безпілотників в Україні. Використовуються БПЛА, які призначалися для МНС РФ.

Нагадаємо, за даними іранського журналіста Елайджі Маг'є, РФ замовила в Ірану тисячу ударно-розвідувальних БПЛА, здатних літати понад добу.

Раніше повідомлялося, що російські бійці почали навчатися застосовувати іранські БПЛА. Це триває вже як мінімум кілька тижнів.