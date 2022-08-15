ФСБ РФ пытает украинцев в подвалах Херсона, — глава ОВА

По словам Ярослава Янушевича, всего на территории городского приемника-распределителя для детей УМВД находится около 50 человек. А в ходе пыток применяется ток.

Российские оккупанты устроили пыточную в подвалах Херсонского детского приемника-распределителя УМВД. Туда попадают похищенные граждане Украины, сообщил в Telegram председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"На территории Херсонского приемника-распределителя для детей УМВД на сегодня проживают сотрудники ФСБ РФ (ориентировочно 50 человек). Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток", — говориться в сообщении.

Янушевич отметил, что в Херсонской области российские захватчики продолжают проводить обыски. Людей останавливают на улице, а также проникают в их дома.

"Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику", — рассказал Янушевич.

Кроме того, оккупанты продолжают собирать паспортные данные украинских граждан.

"Сейчас требование о заполнении анкет выдвинуто всем работникам КП и пенсионерам, которые получают так называемую "гуманитарку". Данные собираются также у тех, кто обращается к оккупационной власти с любыми вопросами – регистрация новорожденных, предоставления медицинской помощи и тому подобное", — написал Янушевич в Telegram.

Председатель Херсонской областной военной администрации добавил, что оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии и авиации Осокоревку и Трудолюбовку. В этих населенных пунктах много разрушенной инфраструктуры. Жертвами обстрелов становятся мирные люди, которые не могу выехать за пределы области.

Ранее мы писали, что планы РФ по Херсонской области провалились. Основные маршруты в оккупированных территориях находятся под огневым контролем ВСУ.

Напомним, что украинские военны готовятся освобождать Херсонскую область. Людям следует запастись едой и водой на несколько недель, а также найти надежное укрытие.