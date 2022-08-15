ФСБ РФ катує українців у підвалах Херсона, — голова ОВА

За словами Ярослава Янушевича, загалом на території міського приймача-розподільника для дітей УМВС перебуває близько 50 осіб. А під час тортур застосовується струм.

Російські окупанти влаштували тортури у підвалах Херсонського дитячого приймача-розподільника УМВС. Туди потрапляють викрадені громадяни України, повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На території Херсонського приймача-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням катувань", — йдеться у повідомленні.

Янушевич зазначив, що на Херсонщині російські загарбники продовжують проводити обшуки. Людей зупиняють на вулиці, а також проникають у їхні будинки.

"Росіяни можуть викрасти та вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку", — розповів Янушевич.

Крім того, окупанти продовжують збирати паспортні дані українських громадян.

"Зараз вимога про заповнення анкет висунута всім працівникам КП та пенсіонерам, які отримують так звану "гуманітарку". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями — реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо", — написав Янушевич у Telegram.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації додав, що окупанти продовжують обстрілювати з артилерії та авіації Осокорівку та Трудолюбівку. У цих населених пунктах є багато зруйнованої інфраструктури. Жертвами обстрілів стають мирні люди, які не можуть виїхати за межі області.

Раніше ми писали, що плани РФ щодо Херсонської області провалилися. Основні маршрути в окупованих територіях знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові готуються звільняти Херсонську область. Людям слід запастися їжею та водою на кілька тижнів, а також знайти надійне укриття.