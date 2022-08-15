"Вагнер" мог сознательно "засветить" адрес в Попасной для обнаружения позиций HIMARS, – CIT

По словам основателя Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, фотографии, опубликованные российским блогером Средой, после которых последовал удар ВСУ по базе "вагнеровцев", выглядят "слишком постановочно и показушно".

Частная военная компания "Вагнер" могла намеренно спровоцировать удар ВСУ по своей базе в Попасной для обнаружения позиций реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом у себя в Twitter написал Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team (CIT), занимающейся расследованием событий во время вооруженных конфликтов на основе открытых данных.

В частности, Левиев говорит, что как только российский пропагандист Сергей Среда опубликовал у себя в Telegram-канале фотографии возможной базы "вагнеровцев" в Попасной, расследователи CIT предположили, что они выглядят "слишком постановочно и показушно". На двух из этих фотографий можно рассмотреть адрес "ближайшего укрытия" по ул. Мироновская, 12.

На снимках Среда запечатлен с человеком, которого журналисты сочли похожим на российского олигарха, ресторатора Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и куратором ЧВК "Вагнер". После удара ВСУ по базе появилась информация о якобы гибели Пригожина. Тем не менее, Левиев полагает, что все это лишь тщательно подстроенная провокация.

"Вспоминая как Пригожин любит троллинг и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что реально произошло", – подчеркивает основатель CIT.

Левиев отмечает, что даже "тупые пророссийские военкора" знают о том, что выкладывать в соцсети военные объекты с намеком на их расположение ни в коем случае нельзя. Здесь же снимки были сделаны якобы непосредственно возле штаба, в результате чего найти его расположение не составило труда.

Как считает расследователь, целью всей этой постановочной картинки было обнаружение позиций ВСУ.

"Знаем, что HIMARS с 90% вероятностью ударит по этому объекту, ставим контрбатарейный радар недалеко, ставим арту, ждем выстрела Хаймарса, пеленгуем координаты — бьем в ответ", – говорит Левиев.

Напомним, 14 августа в России сообщили об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в Луганской области. В сети появилась информация о якобы гибели основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Удар, по словам российских военкоров, был нанесен при помощи HIMARS.

Ранее мы писали о том, что "Вагнер" завербовал в колониях на территории 17 регионов РФ по меньшей мере 1,5 тысячи заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.