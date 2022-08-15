"Вагнер" міг свідомо "засвітити" адресу у Попасній для виявлення позицій HIMARS, – CIT

За словами засновника Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, фотографії, опубліковані російським блогером Середою, після яких був удар ЗСУ по базі "вагнерівців", виглядають "надто постановочно і показушно".

Приватна військова компанія "Вагнер" могла свідомо спровокувати удар ЗСУ по своїй базі в Попасній для виявлення позицій реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це у себе на Twitter написав Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team (CIT), що займається розслідуванням подій під час збройних конфліктів на основі відкритих даних.

Зокрема, Левієв каже, що як тільки російський пропагандист Сергій Середа опублікував у себе в Telegram-каналі фотографії можливої бази "вагнерівців" у Попасній, розслідувачі CIT припустили, що вони виглядають "надто постановочно та показушно". На двох із цих фотографій можна розглянути адресу "найближчого укриття" на вул. Миронівська, 12.

На знімках Середа зображений з людиною, яку журналісти вважали схожою на російського олігарха, ресторатора Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна" та куратором ПВК "Вагнер". Після удару ЗСУ по базі з'явилася інформація про нібито загибель Пригожина. Проте, Левієв вважає, що це лише ретельно підлаштована провокація.

"Згадуючи як Пригожин любить тролінг, які суми він завжди готовий був на це спускати, і які величезні зусилля готовий прикладати, я все ще маю деякі сумніви в тому, що реально сталося", — підкреслює засновник CIT.

Левієв зазначає, що навіть "тупі проросійські воєнкори" знають про те, що викладати в соцмережі військові об'єкти з натяком на їхнє розташування в жодному разі не можна. Тут же знімки були зроблені нібито безпосередньо біля штабу, внаслідок чого знайти його розташування не важко.

Як вважає розслідувач, метою всієї цієї постановочної картинки було виявлення позицій ЗСУ.

"Знаємо, що HIMARS з 90% ймовірністю вдарить по цьому об'єкту, ставимо контрбатарейний радар недалеко, ставимо арту, чекаємо на постріл Хаймарса, пеленгуємо координати — б'ємо у відповідь", — говорить Левієв.

Нагадаємо, 14 серпня в Росії повідомили про удар по штабу ПВК "Вагнера" у Луганській області. У мережі з'явилася інформація про нібито загибель засновника "вагнерівців" Євгена Пригожина. Удару, за словами російських воєнкорів, було завдано за допомогою HIMARS.

Раніше ми писали про те, що "Вагнер" завербував у колоніях на території 17 регіонів РФ щонайменше 1,5 тисяч ув'язнених для участі у повномасштабній війні проти України.