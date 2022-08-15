Стандарты НАТО вместо базы РФ: президент Сербии заявил о расширении сотрудничества с Альянсом

Александр Вучич заявил, что на одной из военных баз будет центр обучения национальной армии по стандартам НАТО. При этом на территории страны никаких объектов ВС РФ не будет.

Российский посол в Сербии заявил, что в их интересы входит размещение военной базы на территории страны. После этого сербы активизировали сотрудничество с НАТО. Об этом сообщают источники "Коммерсантъ".

По данным издания, Сербия активизировала сотрудничество с Альянсом. На военной базе "Юг" в окрестностях Буяноваца на юге будет расширено взаимодействие с НАТО. Глава американского Офиса по оборонному сотрудничеству Александро Педраза подтвердил эту информацию.

Вашингтон и Белград будут развивать на базе "Юг" как главный центр обучения армии Сербии по стандартам НАТО, а также подготовки сербских подразделений для миротворческих операций. Перед этим было заявление чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белграде Александра Боцана-Харченко. Он заявил, что в их интересы входит создание такой базы. Однако добавил, что это суверенное дело власти Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич после этого заявил, что Сербии не нужны чьи бы то ни было военные базы.

"Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной", — подчеркнул Вучич.

Однако это не исключает сотрудничество с Кремлем, который обеспечивает Сербию самым дешевым газом в Европе и поддерживает страну в вопросе с частично признанным Косовом.

Напомним, 1 августа пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль полностью поддерживает Сербию в вопросах с Косово.

В колонке Фокуса редактор "Европейской правды" разобрался, почему Сербия и Косово могут начать войну, и что сделает НАТО.