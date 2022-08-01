Кремль полностью поддерживает Сербию, требования Косово необоснованны, — Песков

Москва призвала признавшие Косово страны повлиять на него, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Кремль абсолютно поддерживает Сербию в конфликте с Косово и считает требования Приштины необоснованными. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство "РИА Новости".

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"Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что конфликта между сторонами пока удалось избежать, однако ситуация отложена на один месяц, поэтому "важно проявить благоразумие со всех сторон". Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва поддерживает позицию Белграда, о которой заявил президент Сербии Александр Вучич.

Помимо этого Песков отметил, что страны, признавшие независимость Косово, а также являющиеся его гарантами, должны задействовать свое влияние, чтобы предостеречь Приштину от "непродуманных шагов", которые могут, по мнению Москвы, "привести к дальнейшей эскалации".

Комментируя конфликт между Белградом и Приштиной Песков заявил, что отношения РФ и Сербии являются союзническими, откровенными и очень глубокими, заверив, что они будут развиваться и далее.

Напомним, 31 июля президент Сербии Александр Вучич в ходе экстренного обращения к народу заявил, что власти частично признанной республики Косово начинают операцию против сербов. На фоне этого появились сообщения о том, что полиция Косово стянула свои силы на север региона и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом для этого стало решение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд с документами и автомобильными номерными знаками Сербии.

Также мы писали, что после призыва Соединенных Штатов Косово решило отложить введение ограничений на один месяц — до 1 сентября.