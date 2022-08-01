Вмешался Вашингтон: власти Косово отложат введения новых правил для сербов до 1 сентября

Правительство республики потребовало немедленно прекратить беспорядки в приграничном регионе и разобрать все баррикады на ключевых магистралях.

Правительство Косово приняло решение отложить процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября 2022 года после соответствующей просьбы американского посла в Приштине Джеффри Ховеньера. Об этом сообщает портал Kosovo online.

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Отмечается, что реализация постановления, согласно которому этнические сербы на севере республики должны оформлять специальную декларацию на въезд и выезд из страны сроком на три месяца, а также подавать заявки на получение автомобильных номерных знаков Косово, будет отложена на один месяц.

Однако власти Приштины выдвинули условия к сербам, которые вчера устроили беспорядки на сербско-косовской границе. Как сообщила косовская полиция, вечером 31 июля, силовикам пришлось закрыть контрольно-пропускные пункты "Брняк" и "Ярине" на границе с Сербией, поскольку сербы вышли на протестные акции и блокировали дороги. Более того, на одном из участков между протестующими и силовиками возникла перестрелка.

В связи с этим правительство Косово требует немедленно прекратить беспорядки, спровоцированные Белградом, и разобрать все баррикады на дорогах.

"По этому поводу правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена ​​полная свобода", — говорится в заявлении правительства.

Напомним, что ситуация в Косово и Метохии начал выходить из-под контроля после того, как премьер-министр Косово Альбин Курти распорядился о введении новых правил по пересечении сербско-косовской границы. Вчера вечером, когда этнические сербы узнали, что к двум КПП на административной линии стягиваются силы полиции Косово, они стали выходить на ключевые дороги и возводить баррикады с целью не допустить проезд силовиков.

Между протестующими и правоохранителями началась перестрелка. Возле города Нови-Пазар на границе с Косово были слышны звуки выстрелов из автоматического оружия, а в городе включили сирену воздушной тревоги.

На обострение ситуации в приграничном районе отреагировали Международные силы под руководством НАТО в Косово (KFOR). В ведомстве сообщили, что в случае, если стабильность ситуации и безопасность на сербско-косовской границе будет под угрозой, силы KFOR готовы вмешаться.