Втрутився Вашингтон: влада Косова відкладе введення нових правил для сербів до 1 вересня

Уряд республіки вимагав негайно припинити заворушення в прикордонному регіоні та розібрати всі барикади на ключових магістралях.

Уряд Косова ухвалив рішення відкласти процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня 2022 року після відповідного прохання американського посла в Приштині Джеффрі Говеньєра. Про це повідомляє портал Kosovo online.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Зазначається, що реалізація ухвали, згідно з якою етнічні серби на півночі республіки мають оформлювати спеціальну декларацію на в'їзд і виїзд із країни терміном на три місяці, а також подавати заявки на отримання автомобільних номерних знаків Косово, буде відкладено на один місяць.

Проте влада Приштини висунула умови до сербів, які вчора влаштували заворушення на сербсько-косівському кордоні. Як повідомила косовська поліція, увечері 31 липня силовикам довелося закрити контрольно-пропускні пункти "Брняк" і "Ярині" на кордоні із Сербією, оскільки серби вийшли на протестні акції та блокували дороги. Крім того, на одній із дільниць між протестувальниками та силовиками виникла перестрілка.

У зв'язку з цим уряд Косова вимагає негайно припинити безлад, спровокований Белградом, і розібрати всі барикади на дорогах.

"З цього приводу уряд Косова зобов'язується відкласти виконання двох рішень із 29 червня до 1 вересня 2022 року, коли всі барикади буде знято й на півночі Косова буде встановлена ​​повна свобода", — йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо, що ситуація в Косові та Метохії почав виходити з-під контролю після того, як прем'єр-міністр Косова Альбін Курті розпорядився про введення нових правил щодо перетину сербсько-косівського кордону. Вчора ввечері, коли етнічні серби дізналися, що до двох КПП на адміністративній лінії стягують сили поліції Косово, вони почали виходити на ключові дороги та зводити барикади з метою не допустити проїзду силовиків.

Між протестувальниками та правоохоронцями розпочалася перестрілка. Біля міста Новий Пазар на кордоні з Косово було чути звуки пострілів із автоматичної зброї, а в місті увімкнули сирену повітряної тривоги.

На загострення ситуації в прикордонному районі відреагували Міжнародні сили під керівництвом НАТО в Косові (KFOR). У відомстві повідомили, що в разі, якщо стабільність ситуації та безпека на сербсько-косівському кордоні будуть під загрозою, сили KFOR готові втрутитися.