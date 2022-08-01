Кремль повністю підтримує Сербію, вимоги Косова необґрунтовані, — Пєсков

Москва закликала країни, що визнали Косово, вплинути на нього, щоб запобігти ескалації конфлікту.

Кремль абсолютно підтримує Сербію у конфлікті з Косово та вважає вимоги Приштини необґрунтованими. Про це в понеділок, 1 серпня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає агентство "РИА Новости".

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"Ми абсолютно підтримуємо Сербію. Ми поруч із косовськими сербами, ми вважаємо, що це абсолютно необґрунтовані вимоги", — сказав представник Кремля.

Пєсков додав, що конфлікту між сторонами поки вдалося уникнути, проте ситуація відкладена на один місяць, тому "важливо виявити розсудливість з усіх боків". Також речник російського лідера заявив, що Москва підтримує позицію Белграда, про яку заявив президент Сербії Александр Вучич.

Крім цього, Пєсков зазначив, що країни, які визнали незалежність Косова, а також є його гарантами, повинні задіяти свій вплив, щоб застерегти Приштину від "непродуманих кроків", які можуть, на думку Москви, "привести до подальшої ескалації".

Коментуючи конфлікт між Белградом і Приштиною Пєсков заявив, що відносини РФ і Сербії є союзницькими, відвертими і дуже глибокими, запевнивши, що вони розвиватимуться і надалі.

Нагадаємо, 31 липня президент Сербії Александр Вучич під час екстреного звернення до народу заявив, що влада частково визнаної республіки Косово розпочинає операцію проти сербів. На тлі цього з'явилися повідомлення про те, що поліція Косово стягнула свої сили на північ регіону та заблокувала два пункти пропуску, а місцеві жителі почали будувати барикади на дорогах. Приводом для цього стало рішення Приштини запровадити з 1 серпня заборону на в'їзд із документами та автомобільними номерними знаками Сербії.

Також ми писали, що після призову Сполучених Штатів Косово вирішило відкласти запровадження обмежень на один місяць — до 1 вересня.