Стандарти НАТО замість бази РФ: президент Сербії заявив про розширення співробітництва з Альянсом

Олександр Вучич заявив, що на одній із військових баз буде центр навчання національної армії за стандартами НАТО. При цьому на території країни жодних об'єктів ЗС РФ не буде.

Російський посол у Сербії заявив, що до їх інтересів входить розміщення військової бази на території країни. Після цього серби активізували співпрацю з НАТО. Про це повідомляють джерела "Комерсант".

За даними видання, Сербія активізувала співпрацю з Альянсом. На військовій базі "Південь" на околицях Буяноваця на півдні буде розширена взаємодія з НАТО. Глава американського Офісу з питань оборонної співпраці Олександро Педраза підтвердив цю інформацію.

Вашингтон та Белград розвиватимуть на базі "Південь" головний центр навчання армії Сербії за стандартами НАТО, а також підготовки сербських підрозділів для миротворчих операцій. Перед цим була заява надзвичайного та повноважного посла РФ у Белграді Олександра Боцана-Харченка. Він натякнув, що до їхніх інтересів входить створення такої бази. Однак додав, що це суверенна справа влади Сербії.

Президент Сербії Олександр Вучич після цього заявив, що Сербії не потрібні чиїсь військові бази.

"Сербія зберігатиме свій військовий нейтралітет, сама зміцнюватиме свою армію, Сербія дбатиме про свій народ і буде достатньо сильною, щоб бути самостійною", — наголосив Вучич.

Однак це не виключає співпраці з Кремлем, який забезпечує Сербію найдешевшим газом у Європі та підтримує країну у питанні з частково визнаним Косовом.

Нагадаємо, 1 серпня прессекретар Путіна заявив, що Кремль повністю підтримує Сербію у питаннях із Косово.

У колонці Фокусу редактор "Європейської правди" розібрався, чому Сербія та Косово можуть розпочати війну, і що зробить НАТО.