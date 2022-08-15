В Мариуполе оккупанты начали строить фортификационные сооружения — советник мэра (видео)
По словам Петра Андрющенко, территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".
Российские оккупанты в Мариуполе начали строить фортификационные сооружения, которые простираются в направлении населенного пункта Мангуш, сообщил в Telegram советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники — за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", — проинформировал Андрющенко.
По словам советника мэра Мариуполя, эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".
"Живой щит — типичная тактика оккупантов", — написал Андрющенко в Telegram.
Также Андрющенко предупредил жителей Мариуполя, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.
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