В Мариуполе оккупанты начали строить фортификационные сооружения — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

Российские оккупанты в Мариуполе начали строить фортификационные сооружения, которые простираются в направлении населенного пункта Мангуш, сообщил в Telegram советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники — за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", — проинформировал Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

"Живой щит — типичная тактика оккупантов", — написал Андрющенко в Telegram.

[ + – ] Строительством фортификационных сооружений руководит Минобороны РФ

Также Андрющенко предупредил жителей Мариуполя, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.

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