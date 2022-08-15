У Маріуполі окупанти почали зводити фортифікаційні споруди — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, територія забудови відсутня на всіх розрекламованих планах щодо "відновлення Маріуполя".

Російські окупанти в Маріуполі почали будувати фортифікаційні споруди, які тягнуться у напрямку населеного пункту Мангуш, повідомив у Telegram радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Разом із житловим кварталом Міноборони Росії у напрямку Мангуша почав активний розвиток фортифікаційних споруд. Як ми й говорили, спираючись на наші джерела — за 300-400 метрів від паркану "нового мікрорайону", — поінформував Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, ця територія забудови відсутня на всіх розрекламованих планах щодо "відновлення Маріуполя".

"Живий щит — типова тактика окупантів", — написав Андрющенко у Telegram.

[ + – ] Будівництвом фортифікаційних споруд керує Міноборони РФ

Також Андрющенко попередив мешканців Маріуполя, які збираються заселятися у нові будинки, що в них немає підвалів чи бомбосховищ у пішому доступі.

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