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Военный Фокус

Авиация Израиля нанесла удар рядом с базой военного флота ВС РФ в Сирии

атака Израиля
Объектами ударов стали ракеты для боевиков Хезболлы

По данным СМИ, объектами для атаки стали ракеты, которые предназначались боевикам Хезболлы.

Израильская авиация второй раз за полтора месяца атаковала сирийскую территорию рядом с местоположением российской базы морского флота. Об этом сообщает Al Arabiya.

Целью ударов стали ракеты для шиитского движения "Хезболла", которое тесно связано с Ираном. Событие произошло вчера, 14 августа в районе 21:00. Удары наносились в нескольких местах — по позициям сирийской армии на границе Сирии и Ливана в Эль-Каламуне, а также недалеко от базы ВМС РФ в Тарусе.

Сирийское издание SANA сообщает о смерти трех военных и ранении трех бойцов. Центр по мониторингу прав человека в Сирии подтверждает данные по потерям. Израиль атаковал военные объекты сирийского режима — базе ПВО и радаре в 5 км от Таруса.

В Al Arabaya также утверждают, что погибли офицеры иранской и сирийской армии, которые наблюдали за передаче ракет "Хезболле".

Уже сегодня утром сразу несколько БПЛА попытались атаковать позиции близкой к США сирийской группировки "Магавир ас-Саура". Они базируют недалеко от американской военной базы. БПЛА были сбиты ПВО. Эксперты считают, что это была попытка отомстить за действия Израиля в Сирии.

Напомним, в Израиле грозят нанести удары по Ирану, чтобы не допустить ими получения ядерного оружия. Министр обороны Ган считает, что Иран — проблема для всего мира.

Также сообщалось, что Израиль меняет подход к сектору Газу, делая ставку на увеличение возможностей для палестинцев.