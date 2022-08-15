Авиация Израиля нанесла удар рядом с базой военного флота ВС РФ в Сирии

По данным СМИ, объектами для атаки стали ракеты, которые предназначались боевикам Хезболлы.

Израильская авиация второй раз за полтора месяца атаковала сирийскую территорию рядом с местоположением российской базы морского флота. Об этом сообщает Al Arabiya.

Целью ударов стали ракеты для шиитского движения "Хезболла", которое тесно связано с Ираном. Событие произошло вчера, 14 августа в районе 21:00. Удары наносились в нескольких местах — по позициям сирийской армии на границе Сирии и Ливана в Эль-Каламуне, а также недалеко от базы ВМС РФ в Тарусе.

Сирийское издание SANA сообщает о смерти трех военных и ранении трех бойцов. Центр по мониторингу прав человека в Сирии подтверждает данные по потерям. Израиль атаковал военные объекты сирийского режима — базе ПВО и радаре в 5 км от Таруса.

В Al Arabaya также утверждают, что погибли офицеры иранской и сирийской армии, которые наблюдали за передаче ракет "Хезболле".

Уже сегодня утром сразу несколько БПЛА попытались атаковать позиции близкой к США сирийской группировки "Магавир ас-Саура". Они базируют недалеко от американской военной базы. БПЛА были сбиты ПВО. Эксперты считают, что это была попытка отомстить за действия Израиля в Сирии.

Напомним, в Израиле грозят нанести удары по Ирану, чтобы не допустить ими получения ядерного оружия. Министр обороны Ган считает, что Иран — проблема для всего мира.

Также сообщалось, что Израиль меняет подход к сектору Газу, делая ставку на увеличение возможностей для палестинцев.