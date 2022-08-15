Авіація Ізраїлю завдала удару поряд з базою військового флоту ЗС РФ у Сирії

За даними ЗМІ, об'єктами для атаки стали ракети, які призначалися бойовикам Хезболли.

Ізраїльська авіація вдруге за півтора місяці атакувала сирійську територію поряд із місцем розташування російської бази морського флоту. Про це повідомляє Al Arabiya.

Ціллю ударів стали ракети для шиїтського руху "Хезболла", який тісно пов'язаний з Іраном. Подія сталася вчора, 14 серпня, близько 21:00. Удари завдавалися по кільком місцям — по позиціям сирійської армії на кордоні Сирії та Лівану в Ель-Каламуні, а також неподалік бази ВМС РФ у Тарусі.

Сирійське видання SANA повідомляє про смерть трьох військових та поранення трьох бійців. Центр з моніторингу прав людини у Сирії підтверджує дані щодо втрат. Ізраїль атакував військові об'єкти сирійського режиму — базу ППО та радарі за 5 км від Тарусу.

В Al Arabaya також стверджують, що загинули офіцери іранської та сирійської армії, які спостерігали за передачею ракет "Хезболлі".

Вже сьогодні вранці одразу кілька БПЛА спробували атакувати позиції близького до США сирійського угруповання "Магавір ас-Саура". Вони базуються неподалік американської військової бази. БПЛА було збито ППО. Експерти вважають, що це була спроба помститися за дії Ізраїлю у Сирії.

Нагадаємо, в Ізраїлі погрожують завдати ударів по Ірану, щоб не допустити ними отримання ядерної зброї. Міністр оборони Ган вважає, що Іран є проблемою для всього світу.

Також повідомлялося, що Ізраїль змінює підхід до сектору Газа, роблячи ставку на збільшення можливостей для палестинців.