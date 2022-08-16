Российские ракеты нанесли удары по Житомирщине, — глава ОВА

Известно, что ракет было несколько и они взорвались в Житомирском районе.

Во вторник, 16 августа, ВС РФ атаковали Житомирскую область ракетами. Информацию подтвердил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем Телеграм-канале.

"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", — написал Бунечко.

Глава ОВА пообещал обо всех подробностях проинформировать несколько позже.

Он также сообщил о том, что ракеты, которые прилетели в Житомирский район, выпустили военные с территории Беларуси.

На данный момент точной информации о пострадавших и погибших, а также подробностей о разрушениях нет.

Как пострадала Житомирщина с начала войны

Вечером 27 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину аэропорт в Житомире обстреляли из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" из территории Беларуси.

"Искандеры" были выпущены около 17:00 с территории Беларуси, их целью был аэропорт Житомира.

А уже 1 марта на жилой дом в Житомире сбросили авиабомбы. В результате авианалета 1 марта в 22:16 погибли по меньшей мере четыре человека, среди них есть дети.

На дом рядом с городской больницей №2 по улице Сабурова были сброшены несколько авиационных бомб. Этот дом разрушен полностью. В общей сложности в тот день ущерб нанесен десяти многоэтажкам.

В начале июня, 9 числа, противник снова запустил по Житомирской области ракету. Для этого использовали самолет, который поднялся в воздух с территории Беларуси. Тогда пострадал Новоград-Волынский.

25 июня ВС РФ ударили по Житомирщине 24 ракетами. 10 из них сбила украинская ПВО. Один военный погиб.

26 июня, в 122 день российско-украинской войны, Россия выпустила по Житомирской области 24 ракеты. Все они были нацелены на разрушение военных объектов.

Напомним, Воздушные силы ВСУ находятся в режиме полной боевой готовности круглосуточно и ожидают возможных ракетных ударов с территории Беларуси ко Дню Независимости Украины. По данным командования, Россия также сосредоточила вокруг Украины почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов.

Кроме того, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проинформировала об увеличении вооружения ВС РФ на аэродроме "Зябровка" возле границы с Украиной. Оккупанты перебросили на объект более 10 зенитно-ракетных комплексов С-400 и боекомплекты к ним, из которых могут осуществляться массированные ракетные удары по украинским городам.