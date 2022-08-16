Російські ракети завдали ударів по Житомирщині, — голова ОВА

Відомо, що ракет було кілька і вони вибухнули у Житомирському районі.

У вівторок, 16 серпня, ЗС РФ атакували Житомирську область ракетами. Інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму телеграм-каналі.

"На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", — написав Бунечко.

Глава ОВА пообіцяв про всі подробиці проінформувати дещо пізніше.

Він також повідомив, що ракети, які прилетіли в Житомирський район, випустили військові з території Білорусі.

Наразі точної інформації про постраждалих і загиблих, а також подробиць про руйнування немає.

Як постраждала Житомирщина від початку війни

Увечері 27 лютого після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну аеропорт у Житомирі обстріляли з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" із території Білорусі.

"Іскандери" було випущено приблизно о 17:00 з території Білорусі, їхньою метою був аеропорт Житомира.

А вже 1 березня на житловий будинок у Житомирі скинули авіабомби. Унаслідок авіанальоту 1 березня о 22:16 загинули щонайменше чотири особи, серед них є діти.

На будинок поряд із міською лікарнею №2 на вулиці Сабурова було скинуто кілька авіаційних бомб. Цей будинок повністю зруйнований. Загалом у той день збитків завдано десяти багатоповерхівкам.

На початку червня, 9 числа, супротивник знову запустив по Житомирській області ракету. Для цього використали літак, який піднявся у повітря з території Білорусі. Тоді постраждав Новоград-Волинський.

25 червня ЗС РФ вдарили по Житомирщині 24 ракетами. 10 із них збила українська ППО. Один військовий загинув.

26 червня, у 122-ий день російсько-української війни, Росія випустила по Житомирській області 24 ракети. Усі вони були орієнтовані на руйнування військових об'єктів.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ знаходяться в режимі повної бойової готовності цілодобово й очікують на можливі ракетні удари з території Білорусі до Дня Незалежності України. За даними командування, Росія також зосередила навколо України майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків та 360 вертольотів.

Крім того, моніторингова група "Беларускі Гаюн" проінформувала про збільшення озброєння ЗС РФ на аеродромі "Зябрівка" біля кордону з Україною. Окупанти перекинули на об'єкт понад 10 зенітно-ракетних комплексів С-400 та боєкомплекти до них, з яких можуть здійснюватися масовані ракетні удари по українських містах.