Неповиновение и дезертирство: за какие преступления украинских военных будут держать под стражей

Верховная Рада поддержала законопроект, ужесточающий меру пресечения для украинских военнослужащих, обвиняемых в неповиновении, сопротивлении начальнику и небрежном отношении к военной службе.

Верховная Рада Украины сегодня,16 августа, поддержала в целом законопроект 7431, ужесточающий меру пресечения для украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в период действия военного положения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как уточнил у себя в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за законодательную инициативу проголосовало 282 парламентария.

Суть законопроекта заключается в том, что теперь украинские военные, которые обвиняют в совершении военных преступлений, не смогут выйти под залог до приговора суда. С момента своего ареста они будут содержаться под стражей.

Кого коснется законопроект 7431?

В объяснительной записке законопроекта говорится, что инициатива будет касаться тех военнослужащих, кого подозревают или обвиняют в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

неповиновение (статья 402);

неисполнение приказа (статья 403);

сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (статья 404);

угроза или насилие в отношении начальника (статья 405);

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (статья 406);

самовольное оставление воинской части или места службы (статья 407);

дезертирство (статья 408);

похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (статья 410);

нарушение правил несения боевого дежурства (статья 420);

нарушение уставных правил внутренней службы (статья 421);

разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения (статья 422);

небрежное отношение к военной службе (статья 425);

сдача или оставление врагу средств ведения войны (статья 427);

преступные действия военнослужащего, находящегося в плену (статья 431);

мародерство (статья 432);

насилие над мирным жителями в районе военных действий (статья 433).

Как рассказал Железняк, дополнительно нардепы приняли правку к законопроекту, которой этот список дополнен гражданами Украины, которых подозревают в корректировке вражеского огня. Теперь суды также не могут выпускать их под залог.

Напомним, 15 августа в Раде избрали членов Высшего совета правосудия. Членами ведомства станут известный юрист по делам Майдана Роман Маселко и кандидат юридических наук Николай Мороз.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия законов продлится на 90 дней — до 21 ноября.