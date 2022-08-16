Непокора та дезертирство: за які злочини українських військових триматимуть під вартою

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює запобіжний захід для українських військовослужбовців, звинувачених у непокорі, опорі начальнику та недбалому ставленні до військової служби.

Верховна Рада України сьогодні, 16 серпня, підтримала загалом законопроєкт 7431, який посилює запобіжний захід для українських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в період дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як уточнив у себе в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за законодавчу ініціативу проголосували 282 парламентарі.

Суть законопроєкту полягає в тому, що наразі українські військові, які звинувачують у скоєнні воєнних злочинів, не зможуть вийти під заставу до вироку суду. З моменту свого арешту їх утримуватимуть під вартою.

Кого торкнеться законопроєкт 7431?

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що ініціатива стосуватиметься тих військовослужбовців, кого підозрюють або звинувачують у скоєнні злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

непокора (стаття 402);

невиконання наказу (стаття 403);

опір начальнику чи примус його до порушення службових обов'язків (стаття 404);

загроза чи насильство щодо начальника (стаття 405);

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості (стаття 406);

самовільне залишення військової частини чи місця служби (стаття 407);

дезертирство (стаття 408);

викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (стаття 410);

порушення правил несення бойового чергування (стаття 420);

порушення статутних правил внутрішньої служби (стаття 421);

розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів або матеріалів, що містять такі відомості (стаття 422);

недбале ставлення до військової служби (стаття 425);

здавання або залишення ворогові засобів ведення війни (стаття 427);

злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (стаття 431);

мародерство (стаття 432);

насильство над мирними мешканцями в районі воєнних дій (стаття 433).

Як розповів Железняк, додатково нардепи ухвалили правку до законопроєкту, який цей список доповнив громадянами України, яких підозрюють у коригуванні ворожого вогню. Наразі суди також не можуть випускати їх під заставу.

Нагадаємо, 15 серпня у Раді обрали членів Вищої ради правосуддя. Членами відомства стануть відомий юрист у справах Майдану Роман Маселко та кандидат юридичних наук Микола Мороз.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Термін дії законів продовжиться на 90 днів — до 21 листопада.