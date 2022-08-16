Непокора та дезертирство: за які злочини українських військових триматимуть під вартою
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює запобіжний захід для українських військовослужбовців, звинувачених у непокорі, опорі начальнику та недбалому ставленні до військової служби.
Верховна Рада України сьогодні, 16 серпня, підтримала загалом законопроєкт 7431, який посилює запобіжний захід для українських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в період дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Як уточнив у себе в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за законодавчу ініціативу проголосували 282 парламентарі.
Суть законопроєкту полягає в тому, що наразі українські військові, які звинувачують у скоєнні воєнних злочинів, не зможуть вийти під заставу до вироку суду. З моменту свого арешту їх утримуватимуть під вартою.
Кого торкнеться законопроєкт 7431?
У пояснювальній записці законопроєкту йдеться, що ініціатива стосуватиметься тих військовослужбовців, кого підозрюють або звинувачують у скоєнні злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
- непокора (стаття 402);
- невиконання наказу (стаття 403);
- опір начальнику чи примус його до порушення службових обов'язків (стаття 404);
- загроза чи насильство щодо начальника (стаття 405);
- порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості (стаття 406);
- самовільне залишення військової частини чи місця служби (стаття 407);
- дезертирство (стаття 408);
- викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (стаття 410);
- порушення правил несення бойового чергування (стаття 420);
- порушення статутних правил внутрішньої служби (стаття 421);
- розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів або матеріалів, що містять такі відомості (стаття 422);
- недбале ставлення до військової служби (стаття 425);
- здавання або залишення ворогові засобів ведення війни (стаття 427);
- злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні (стаття 431);
- мародерство (стаття 432);
- насильство над мирними мешканцями в районі воєнних дій (стаття 433).
Як розповів Железняк, додатково нардепи ухвалили правку до законопроєкту, який цей список доповнив громадянами України, яких підозрюють у коригуванні ворожого вогню. Наразі суди також не можуть випускати їх під заставу.
Нагадаємо, 15 серпня у Раді обрали членів Вищої ради правосуддя. Членами відомства стануть відомий юрист у справах Майдану Роман Маселко та кандидат юридичних наук Микола Мороз.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Термін дії законів продовжиться на 90 днів — до 21 листопада.