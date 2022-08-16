Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика над Россией

После вчерашнего сообщения Минобороны РФ о нарушении воздушного пространства, британцы подали заявку на пролет. Однако в РФ считают это умышленной провокацией.

Минобороны РФ получило заявку от Великобритании на прохождение самолета-разведчика RC-135 по маршруту над территорией России. Об этом сообщает "РИА Новости".

Великобритания подала заявку на прохождение самолета в российском воздушном пространстве после вчерашнего инцидента. В российском ведомстве такие действия назвали осознанной провокацией. Поэтому Воздушно-космические силы получили задачу не допустить прохождения британского самолета над российской территорией.

"Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства. Все возможные последствия будут лежать на Британии", — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, вчера, 15 августа Минобороны РФ заявляло о нарушении воздушного пространства британским самолетом разведки RC-135. Инцидент произошел у мыса Святого Носа в Баренцевом море. Для перехвата воздушного судна был поднят в небо истребитель МиГ-31БМ. Британский самолет сменил курс и полетел в сторону Великобритании.

Ранее сообщалось, что российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части границы.