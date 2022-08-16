Великобританія подала заявку на переліт літака-розвідника над Росією

Після вчорашнього повідомлення Міноборони РФ про порушення повітряного простору британці подали заявку на проліт. Однак у РФ вважають це навмисною провокацією.

Міноборони РФ отримало заявку від Великобританії на проходження літака-розвідника RC-135 за маршрутом над територією Росії. Про це повідомляє "РИА Новости".

Великобританія подала заявку на проходження літака у російському повітряному просторі після вчорашнього інциденту. У російському відомстві такі дії назвали свідомою провокацією. Тому Повітряно-космічні сили отримали завдання не допустити проходження британського літака над російською територією.

"Повітряно-космічним силам Росії поставлене завдання не допустити порушення повітряного простору. Усі можливі наслідки лежатимуть на Британії", — заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, вчора, 15 серпня, Міноборони РФ заявляло про порушення повітряного простору британським літаком розвідки RC-135. Інцидент стався біля мису Святого Носа у Баренцевому морі. Для перехоплення повітряного судна було піднято в небо винищувач МіГ-31БМ. Британський літак змінив курс і полетів у бік Великобританії.

Раніше повідомлялося, що російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії у східній частині кордону.