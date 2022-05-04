Вертоліт РФ порушив повітряний простір Фінляндії

За інформацією військових, гелікоптер зафіксували вранці на східному кордоні, неподалік Кесялахті та Париккала.

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Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії, повідомляє Міністерство оборони країни.

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За інформацією відомства, вранці 4 травня зафіксовано підозру на порушення повітряного простору на східному кордоні. Російський державний гелікоптер підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії на східному кордоні неподалік Кесялахті та Париккала.

Прикордонна служба розпочала попереднє слідство у справі.

Зазначимо, що сьогодні Міністр оборони Великобританії Бен Воллес повідомив, що у разі російської агресії стосовно Фінляндії чи Швеції, Сполучене Королівство надасть цим країнам збройну допомогу. Фінляндія та Швеція розглядають можливість подання заявки на членство в НАТО, незважаючи на те, що зіткнулися із погрозами з боку Росії щодо цього рішення.

Раніше Фокус повідомляв, що в Російській Федерації пригрозили розмістити частини ядерної зброї та гіперзвукові ракети в Європейській частині Росії — Калінінградській області. За словами колишнього президента країни Дмитра Медведєва, це стане можливим у разі, якщо Фінляндія чи Швеція вступлять до НАТО. Крім того, російський політик натякнув, що більше не може бути й мови про "без'ядерну" Балтію, де знаходиться Калінінградська область Росії між Польщею, Німеччиною та Литвою.

Також ми розповідали, що Фінляндія та Швеція мають намір стати членами НАТО вже найближчим літом. Наголошується, що на такий крок країни готові піти для стримування потенційної загрози з боку Росії, при тому, що раніше скандинавська держава не вступала до військових блоків також і для того, щоб не провокувати свого східного сусіда, довжина загального кордону з яким становить 1300 кілометрів. Після початку вторгнення 24 лютого підтримка фінським суспільством вступу до НАТО подвоїлася з 30 до 60%, стверджують журналісти з посиланням на серію опитувань.