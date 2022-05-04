Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии

По информации военных, вертолет зафиксировали утром на восточной границе, неподалеку от Кесялахти и Париккала.

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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии, сообщает Министерство обороны страны.

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По информации ведомства, утром 4 мая было зафиксировано подозрение на нарушение воздушного пространства на восточной границе. Российский государственный вертолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии на восточной границе недалеко от Кесялахти и Париккала.

Пограничная служба начала предварительное следствие по делу.

Отметим, что сегодня Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в случае российской агрессии по отношению к Финляндии или Швеции, Соединенное Королевство окажет этим странам вооруженную помощь. Финляндия и Швеция рассматривают возможность подачи заявки на членство в НАТО, несмотря на то, что столкнулись с угрозами со стороны России по поводу этого решения.

Ранее Фокус сообщал, что в Российской Федерации пригрозили разместить части ядерного оружия и гиперзвуковые ракеты в Европейской части России — Калининградской области. По словам бывшего президента страны Дмитрия Медведева, это станет возможным в случае, если Финляндия или Швеция вступят в НАТО. Кроме того, российский политик намекнул, что больше не может быть и речи о "безъядерной" Балтии, где находится Калининградская область России между Польшей, Германией и Литвой.

Также мы рассказывали, что Финляндия и Швеция намерены стать членами НАТО уже ближайшим летом. Отмечается, что на такой шаг страны готовы пойти для сдерживания потенциальной угрозы со стороны России, при том, что ранее скандинавское государство не вступало в военные блоки также и для того, чтобы не провоцировать своего восточного соседа, длинна общей границы с которым составляет 1300 километров. После начала вторжения 24 февраля поддержка финским обществом вступления в НАТО удвоилась с 30% до 60%, утверждают журналисты со ссылкой на серию опросов.