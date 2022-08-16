Из-за проблем с артиллерией: РФ вывозит технику из белорусского арсенала 19 столетия, — ВСУ

На артиллерийской базе 1868 года в Гомеле находятся САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, "Мста-Б" и другая техника.

Российские войска получили доступ к белорусскому арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Гомеле и начали оттуда вывозить артиллерию. Это может свидетельствовать о проблемах ВС РФ с обеспечением этого вида вооружения. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В ведомстве отмечают, что на арсенале 19 столетия в Беларуси находятся в основном артиллерийские системы, а именно САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", сотни гаубиц Д-20 и Д-30, "Мста-Б" и другая техника.

"То есть российские оккупанты вывозят из Беларуси уже не только тысячи тонн боеприпасов, но и сотни единиц артиллерии и бронированной техники. Неужели у русской армии начали возникать проблемы с артиллерией?", — пишет СтратКом.

Ранее в центре стратегических коммуникаций рассказали, что российская армия получила доступ к складам и центрам сбережения в Беларуси. Это сделано для того, чтобы обеспечить свои войска бронированной техникой.

"Это обусловлено нарастающими проблемами российских оккупационных войск относительно своевременного и в нужном количестве обеспечения подразделений боеприпасами и военной техникой, которая быстро утилизируется ВСУ. Ведь расстояния подвоза с каждым днем ​​растут все больше и больше, а базы ремонта и восстановления все дальше и дальше", — заявили в ведомстве.

Напомним, 4 августа в ВСУ рассказали, что россияне вывозят из Беларуси тысячи тонн боеприпасов. Переброска БК свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулись российские оккупационные войска.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что президент Беларуси Александр Лукашенко уничтожил государственность и перспективы своей страны. По его словам, поддержав Россию, белорусский диктатор сделал все, чтобы страна вошла в состав РФ и уничтожил свое место в истории Беларуси.