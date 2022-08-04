Опустошают склады: россияне вывозят из Беларуси тысячи тонн боеприпасов, — ВСУ

Переброска БК свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулись российские оккупационные войска.

С территории Беларуси начали вывозить боеприпасы в 1061-й Центр материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным ведомства, до конца августа оккупанты планируют вывезти 12 тыс. тонн боеприпасов. На основании этой информации аналитики сделали несколько выводов.

Во-первых, проблема своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий стала настолько острой, что Россия вынуждена использовать для обеспечения оккупационных войск белорусские ресурсы.

Во-вторых, учитывая, что это не единственный факт перебрасывания на фронт техники и боеприпасов белорусской армии, вряд ли это свидетельствует о намерениях Беларуси вторгнуться в Украину.

"Это еще один повод сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях уже превратилась еще и в ресурсную базу для подпитки России", — отмечают в СтратКоме.

Третий вывод не столь оптимистичный: в ближайшее время у российских оккупационных войск не будет острого дефицита боеприпасов. Однако еще неизвестно, как оккупанты справятся с их доставкой на передовую.

Ранее стало известно, что оккупанты перебрасывают технику в сторону Херсона через Мелитополь. Предположительно, новую технику доставили с территории Беларуси.

Напомним, в конце июля ВСУ поразили несколько стратегических целей в Херсонской области: две цели в районе Новой Каховки, а также по одной в Чернобаевке, Олешках и Брилевке.

Также на железнодорожной станции в Брилевке уничтожен российский эшелон, состоящий из 40 вагонов, на которых перевозили личный состав, боеприпасы и технику. 3 августа украинские телеграм-каналы опубликовали видео, которое дает представление о потерях россиян.

На днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал все, чтобы уничтожить государственность своей страны и ввести ее в состав России. Это стало возможным из-за того, что белорусский диктатор поддержал российскую агрессию против Украины.