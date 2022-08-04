Спустошують склади: росіяни вивозять із Білорусі тисячі тонн боєприпасів, — ЗСУ

Перекидання БК свідчить про проблеми, з якими зіткнулися російські окупаційні війська.

З території Білорусі почали вивозити боєприпаси в 1061-й Центр матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними відомства, до кінця серпня окупанти планують вивезти 12 тисяч тонн боєприпасів. На основі цієї інформації аналітики зробили кілька висновків.

По-перше, проблема своєчасного доставлення БК у потрібній кількості до зони бойових дій стала настільки гострою, що Росія змушена використовувати для забезпечення окупаційних військ білоруські ресурси.

По-друге, враховуючи, що це не єдиний факт перекидання на фронт техніки та боєприпасів білоруської армії, навряд це свідчить про наміри Білорусі вторгнутися в Україну.

"Це ще один привід сумніватися у вторгненні в Україну білоруської армії, яка в нинішніх умовах вже перетворилася ще й на ресурсну базу для підживлення Росії", — зазначають у СтратКомі.

Третій висновок не такий оптимістичний: найближчим часом російські окупаційні війська не мають гострого дефіциту боєприпасів. Однак ще невідомо, як окупанти впораються з їхньою доставкою на передову.

Раніше стало відомо, що окупанти перекидають техніку в бік Херсона через Мелітополь. Очевидно, нову техніку доставили з території Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці липня ЗСУ уразили кілька стратегічних цілей у Херсонській області: дві цілі в районі Нової Каховки, а також по одній у Чорнобаївці, Олешках і Брилівці.

Також на залізничній станції у Брилівці знищено російський ешелон, що складається із 40 вагонів, на яких перевозили особовий склад, боєприпаси та техніку. 3 серпня українські телеграм-канали опублікували відео, яке дає уявлення про втрати росіян.

Днями радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив усе, щоб знищити державність своєї країни та додати її до складу Росії. Це стало можливим через те, що білоруський диктатор підтримав російську агресію проти України.