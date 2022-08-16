Через проблеми з артилерією: РФ вивозить техніку з білоруського арсеналу 19 століття, — ЗСУ

На артилерійській базі 1868 року в Гомелі знаходяться САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, "Мста-Б" та інша техніка.

Російські війська отримали доступ до білоруського арсеналу 1868 року артилерійської бази озброєння в Гомелі та почали звідти вивозити артилерію. Це може свідчити про проблеми ЗС РФ із забезпеченням цього виду озброєння. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У відомстві зазначають, що на арсеналі 19 століття в Білорусі знаходяться переважно артилерійські системи, а саме САУ "Акація", 2С9 "Нона-С", сотні гаубиць Д-20 та Д-30, "Мста-Б" та інша техніка.

"Тобто російські окупанти вивозять із Білорусі вже не лише тисячі тонн боєприпасів, а й сотні одиниць артилерії та броньованої техніки. Невже у російської армії почали виникати проблеми з артилерією?" — пише СтратКом.

Раніше в центрі стратегічних комунікацій розповіли, що російська армія отримала доступ до складів і центрів зберігання у Білорусі. Це зроблено для того, щоб забезпечити свої війська броньованою технікою.

"Це обумовлено підвищеними проблемами російських окупаційних військ щодо своєчасного та в потрібній кількості забезпечення підрозділів боєприпасами та військовою технікою, яка швидко утилізується ЗСУ. Адже відстані підвезення з кожним днем ​​зростають все більше і більше, а бази ремонту та відновлення все далі й далі", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 4 серпня у ЗСУ розповіли, що росіяни вивозять із Білорусі тисячі тонн боєприпасів. Перекидання БК свідчить про проблеми, з якими зіткнулися російські окупаційні війська.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко знищив державність і перспективи своєї країни. За його словами, підтримавши Росію, білоруський диктатор зробив усе, щоб країна увійшла до складу РФ та знищила своє місце в історії Білорусі.