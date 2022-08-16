Новый "хлопок": ВСУ подорвали около 100 оккупантов в Лисичанске — Гайдай (видео)

По информации журналистов, взрыв произошел в здании СБУ. А глава Луганской ОВА утверждает — ВС РФ понесли серьезные потери.

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области опять не спокойно. На месте, где были российские оккупанты, произошел взрыв, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Даже не знаю, как анонсировать новость… Луганщина уничтожает оккупантов или в Лисичанске снова "бавовна". А, может, курение убивает…", – написал Гайдай на своей странице в Facebook.

Впоследствии глава Луганской областной военной администрации в Telegram уточнил, что в Лисичанске армия Российской Федерации понесла серьезные потери.

"Думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдат второго армейского корпуса РФ", — отметил глава военной администрации.

[ + – ] Взрыв произошел в здании СБУ

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили отряд ОМОНа РФ под Лисичанском. Захватчики прибыли на ротацию из Сахалина, украинские артиллеристы накрыли их огнем. Известно о точном попадании в казарму с военными РФ в Кадиевке. По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, было уничтожено минимум 12 человек, многие ранены.

Напомним, что в Лисичанске уничтожили российский штаб 6-го полка второго армейского корпуса. Погибло около 50 захватчиков. Глава Луганской ОВА посоветовал россиянам не проводить совещания в такую жару, чтобы избегать "массовых инфарктов".