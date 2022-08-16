Нова "бавовна": ЗСУ підірвали близько 100 окупантів у Лисичанську — Гайдай (відео)

За інформацією журналістів, вибух стався в будівлі СБУ. А голова Луганської ОВА стверджує — ЗС РФ зазнала серйозних втрат.

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині знову не спокійно. На місці, де були російські окупанти, стався вибух, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть не знаю, як анонсувати новину... Луганщина знищує окупантів або в Лисичанську знову бавовна. А, може, паління вбиває...", — написав Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

Згодом голова Луганської обласної військової адміністрації в Telegram уточнив, що в Лисичанську армія Російської Федерації зазнала серйозних втрат.

"Думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих непересічних солдатів другого армійського корпусу РФ", — зазначив голова військової адміністрації.

[ + – ] Вибух стався в будівлі СБУ

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили загін ОМОНу РФ під Лисичанськом. Загарбники прибули на ротацію із Сахаліну, українські артилеристи накрили їх вогнем. Відомо про точне потрапляння в казарму з військовими РФ у Кадіївці. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, було знищено щонайменше 12 людей, багатьох поранено.

Нагадаємо, що у Лисичанську знищили російський штаб 6-го полку другого армійського корпусу. Загинуло близько 50 загарбників. Глава Луганської ОВА порадив росіянам не проводити наради в таку спеку, щоб уникати "масових інфарктів".