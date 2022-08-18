"Бавовна" в Крыму: Арестович прокомментировал взрывы на полуострове (видео)

По словам советника главы Офиса президента, взрывы в Крыму лишили российских захватчиков складов с боеприпасами, артиллерийских установок, а также самолета.

Накануне во временно оккупированом Крыму раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков. В Джанкое и Гвардейском были уничтожены боеприпасы оккупантов, артиллерийские установки, а также один самолет, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале "ФЕЙГИН LIVE".

"Прилеты были в Джанкое. Они попали по артиллерийским установкам, которые там установили оккупанты — "Пионы", "Мсты" и так далее. Также горели склады боеприпасов. Также немного пострадало железнодорожное сообщение, его уже отремонтировали", — сообщил Арестович.

Кроме того, известно, что взрывы были и в Гвардейском Симферопольского района.

"Что-то прилетело в Гвардейское. По нашими данными, там гарантировано уничтожен один Су-24. И возможно повреждено несколько Су-24 и Су-25. Также там горели боеприпасы", — добавил советник главы Офиса президента.

[ + – ] Арестович рассказал о ситуации в Крыму

Ранее мы сообщали, что после последних взрывов на военных объектах ВС РФ в Крыму россияне в срочном порядке перемещают самолеты и вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы, которые расположены на территории России. Всего было замечено перемещение не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

Напомним, что Зеленский отреагировал на новые взрывы в Крыму. Глава государства рассказал, что причины происходящего в оккупированных регионах могут быть разные, вплоть до "головотяпства". Однако это только помогает победе Украины.