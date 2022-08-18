"Бавовна" в Криму: Арестович прокоментував вибухи на півострові (відео)

За словами радника глави Офісу президента, вибухи в Криму позбавили російських загарбників складів із боєприпасами, артилерійських установок, а також літака.

Напередодні у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на військових об'єктах російських загарбників. У Джанкої та Гвардійському було знищено боєприпаси окупантів, артилерійські установки, а також один літак, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі "ФЕЙГІН LIVE".

"Прильоти були у Джанкої. Вони потрапили по артилерійських установках, які там встановили окупанти — "Піони", "Мсти" і так далі. Також горіли склади боєприпасів. Також трохи постраждало залізничне сполучення, його вже відремонтували", — повідомив Арестович.

Крім того, відомо, що вибухи були і у Гвардійському Сімферопольського району.

"Щось прилетіло у Гвардійське. За нашими даними, там гарантовано знищений один Су-24. І можливо пошкоджено кілька Су-24 та Су-25. Також там горіли боєприпаси", — додав радник глави Офісу президента.

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Раніше ми повідомляли, що після останніх вибухів на військових об'єктах ЗС РФ у Криму росіяни терміново переміщають літаки та вертольоти в глиб півострова та на аеродроми, які розташовані на території Росії. Усього було помічено переміщення не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на нові вибухи у Криму. Глава держави розповів, що причини того, що відбувається в окупованих регіонах, можуть бути різні, аж до "головотяпства". Однак це лише допомагає перемозі України.