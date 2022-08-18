"Нужно вооружить Украину сейчас, пока не поздно": эксперты по нацбезопасности обратились к США

При правильном вооружении и поддержке Украина может выиграть войну, считают специалисты. Они потребовали от правительства Соединенных Штатов "самого решительного ответа".

Около 20 экспертов и специалистов по национальной безопасности призвали Соединенные Штаты Америки вооружить Украину, поскольку война находится в "решающем моменте", говориться в статье The Hill.

Эксперты заявили, что бездействие означает "непреднамеренное вырывание поражения из пасти победы" и может представлять "серьезную опасность" как для США, так и для их союзников.

"Из-за чрезмерной осторожности в отношении провоцирования российской эскалации (как обычной, так и ядерной) мы фактически уступаем инициативу президенту России Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно подошла к переговорам", — говорится в статье.

Отмечается, что империалистическая война Москвы против украинцев — не просто моральное оскорбление, а геноцид, который направлен на то, чтобы уничтожить Украину. Также это явная угроза безопасности и процветанию США.

Эксперты и специалисты по национальной безопасности потребовали от правительства Соединенных Штатов "самого решительного ответа". Они заявили, что при правильном вооружении и поддержке Украина может выиграть начатую Россией войну.

"Если это удастся, нашим солдатам с меньшей вероятностью придется рисковать своей жизнью, защищая союзников США по договору, которым Россия также угрожает", — заявили они.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут лишиться поставок боеприпасов из-за страйка на военном предприятии в США. По информации журналистов, между руководством завода армейских боеприпасов Айовы и работниками из профсоюзов возникли разногласия по условиям труда, а кратковременная остановка работы завода кажется неизбежной.

Напомним, что украинские военные получат новый пакет помощи от США уже в ближайшее время. Однако министр обороны Украины Алексей Резников не уточнил о каком именно виде поддержки идет речь.