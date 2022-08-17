Новый пакет военной помощи от США: Резников раскрыл детали

Министр обороны Украины заверил, что украинские военные получат новый пакет помощи уже в ближайшее время, но не уточнил, о каком именно виде поддержки идет речь.

В ближайшее временя Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет помощи, который поможет ВСУ воевать против российских оккупантов. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Твиттере.

Заметим, что накануне руководитель профильного министерства переговорил по телефону с госсекретарем США Ллойдом Остином.

"В скором времени поступит больше помощи от США", — сообщил глава Минобороны Украины.

Он добавил, что в телефонном разговоре с госсекретарем Америки удалось обсудить текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины.

Деталей о том, что именно будет входить в новый пакет помощи Украине от США Резников не раскрыл.

Что этому предшествовало

8 августа Пентагон объявил о выделение Украине дополнительного пакета помощи на 1 миллиард долларов.

"Министерство обороны объявляет о санкционировании президентом выделении помощи в сфере безопасности на сумму до 1 миллиарда долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны", — было сказано в сообщении Министерства обороны США.

Это разрешение является восемнадцатым изъятием оборудования из запасов Минобороны для Украины администрацией Байдена с августа 2021 года.

По словам представителей Минобороны США, это — крупнейшее разовое изъятие оружия и техники США. Новый пакет обеспечивает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования, которые так эффективно используют украинские военные для защиты нашей страны.

Напомним, в начале августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал передачу Киеву военных кораблей из состава ВМФ Соединенного Королевства. По словам дипломата, речь идет о судах, на которых украинские военнослужащие сейчас проходчят обучение.

Также сообщалось, что обе партии в Конгрессе США поддерживают передачу Украине дальнебойных ракет ATACMS. Тактическое вооружение с дальностью применения до 300 километров может стать самым дальнобойным оружием в арсенале украинских Вооруженных сил, если Белый дом одобрит выделение новой военной помощи.