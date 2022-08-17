Новий пакет військової допомоги від США: Резніков розкрив деталі

Міністр оборони України запевнив, що українські військові отримають новий пакет допомоги вже найближчим часом, але не уточнив, про який саме вид підтримки йдеться.

Найближчим часом Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет допомоги, який допоможе ЗСУ воювати проти російських окупантів. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

Зауважимо, що напередодні керівник профільного міністерства переговорив телефоном із держсекретарем США Ллойдом Остіном.

"Незабаром надійде більше допомоги від США", — повідомив глава Міноборони України.

Він додав, що в телефонній розмові з держсекретарем Америки вдалося обговорити теперішню ситуацію з безпекою, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України.

Деталей про те, що саме входитиме до нового пакета допомоги Україні від США, Резніков не розкрив.

Що цьому передувало

8 серпня Пентагон оголосив про надання Україні додаткового пакета допомоги на 1 мільярд доларів.

"Міністерство оборони оголошує про санкціонування президентом виділення допомоги у сфері безпеки на суму до 1 мільярда доларів для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони", — сказано в повідомленні Міністерства оборони США.

Цей дозвіл є вісімнадцятим вилученням обладнання із запасів Міноборони для України адміністрацією Байдена із серпня 2021 року.

За словами представників Міноборони США, це найбільше разове вилучення зброї та техніки США. Новий пакет забезпечує значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання, яке так ефективно використовують українські військові для захисту нашої країни.

Нагадаємо, на початку серпня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував передачу Києву військових кораблів зі складу ВМФ Сполученого Королівства. За словами дипломата, йдеться про судна, на яких українські військовослужбовці зараз проходять навчання.

Також повідомлялося, що обидві партії у Конгресі США підтримують передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Тактичне озброєння з дальністю застосування до 300 кілометрів може стати найдальнобійнішою зброєю в арсеналі українських Збройних сил, якщо Білий дім схвалить виділення нової військової допомоги.