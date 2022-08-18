"Потрібно озброїти Україну зараз, поки не пізно": експерти з питань нацбезпеки звернулися до США

За правильного озброєння та підтримки Україна може виграти війну, вважають фахівці. Вони вимагали від уряду Сполучених Штатів "найрішучішої відповіді".

Близько 20 експертів і фахівців із національної безпеки закликали Сполучені Штати Америки озброїти Україну, оскільки війна перебуває у "вирішальному моменті", йдеться у статті The Hill.

Експерти заявили, що бездіяльність означає "ненавмисне виривання поразки з пащі перемоги" і може становити "серйозну небезпеку" як для США, так і для їхніх союзників.

"Через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації (як звичайної, так і ядерної) ми фактично поступаємося ініціативою президенту Росії Володимиру Путіну і зменшуємо тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію і серйозно підійшла до переговорів", — йдеться у статті.

Зазначається, що імперіалістична війна Москви проти українців — не просто моральна образа, а геноцид, спрямований на знищення України. Також це явна загроза безпеці та процвітанню США.

Експерти і фахівці з національної безпеки вимагали від уряду Сполучених Штатів "найрішучішої відповіді". Вони заявили, що за правильного озброєння та підтримки Україна може виграти розпочату Росією війну.

"Якщо це вдасться, нашим солдатам з меншою ймовірністю доведеться ризикувати своїм життям, захищаючи союзників США за договором, яким Росія також загрожує", — заявили вони.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ можуть втратити постачання боєприпасів через забастовку на військовому підприємстві в США. За інформацією журналістів, між керівництвом заводу армійських боєприпасів Айови та працівниками з профспілок виникли розбіжності щодо умов праці, а короткочасна зупинка роботи заводу видається неминучою.

Нагадаємо, що українські військові отримають новий пакет допомоги від США вже найближчим часом. Однак міністр оборони України Олексій Резніков не уточнив про який саме вид підтримки йдеться.