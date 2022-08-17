ЗСУ можуть втратити постачання боєприпасів через страйк на військовому підприємстві в США, — ЗМІ

За інформацією журналістів, між керівництвом заводу армійських боєприпасів Айови та працівниками з профспілок виникли розбіжності щодо умов праці, а короткочасна зупинка роботи заводу здається неминучою.

На заводі армійських боєприпасів в американському штаті Айова назрівають проблеми — 19 серпня низку контрактів із профспілками буде припинено, а 500 співробітників із 10 профспілок можуть залишити свої робочі місця. Якщо не буде підписано нових контрактів, то це може послабити ланцюжки постачання боєприпасів. Крім того, якщо підприємство зупинить свою роботу надовго, це може поставити під загрозу постачання критично важливих боєприпасів в Україну. Про це пише видання Forbes.

Повідомляється, що завод армійських боєприпасів Айови належить армії США та керується компанією American Ordinance LLC. Він виготовляє кілька важливих типів боєприпасів для наземних бойових дій. Це 40-мм гранати, компоненти для 60-мм, 81-мм і 120-мм боєприпасів, мінометні патрони, 120-мм танкові боєприпаси, різні види снарядів для 155-мм гармат, розривні заряди, підривні блоки та низка компонентів боєголовки FGM-148 Javelin та FIM-92 Stinger.

Армійські джерела та документи про укладання контрактів також вказують на те, що підприємство може виробляти боєголовки M982 Excalibur, міни, високоточні артилерійські боєприпаси великої дальності й інші спеціальні вибухові речовини.

Журналісти зазначають, що без профспілкових працівників на заводі часів Другої світової війни виникнуть проблеми з виробництвом сучасних снарядів, гранат і зарядів, яких потребує США. Це, певно, обмежить потік американських боєприпасів на українську лінію фронту.

За інформацією видання, профспілки незадоволені рівнем оплати праці, умовами страхування, кількістю відпускних днів і політикою компанії з приводу Covid-19.

Наразі профспілки та представники American Ordinance LLC ведуть переговори, проте вони даються нелегко. Короткочасна зупинка роботи заводу видається неминучою. Але тривала пауза може мати далекосяжні наслідки для збройних сил США, України й інших союзників Вашингтона, які залежать від боєприпасів, що постачаються для наземних боїв.

"Ніхто, окрім Росії, не виграє, якщо цей ключовий західний об'єкт із виробництва боєприпасів буде відсторонений на кілька місяців", — пишуть журналісти видання.

Нагадаємо, 4 серпня видання Financial Times писало, що Україна може скасувати спецоперацію з деокупації Херсонської області, якщо Захід не збільшить постачання озброєння і боєприпасів.

Крім того, журналісти зазначали, що в українській армії недостатньо боєприпасів. За даними ЗМІ, ЗСУ знають усі місця розташування складів і пунктів управління ЗС РФ. Нестача боєприпасів сковує роботу — армія України завдає кількох ударів за день.