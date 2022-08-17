ВСУ могут лишиться поставок боеприпасов из-за страйка на военном предприятии в США, — СМИ

По информации журналистов, между руководством завода армейских боеприпасов Айовы и работниками из профсоюзов возникли разногласия по условиям труда, а кратковременная остановка работы завода кажется неизбежной.

На заводе армейских боеприпасов в американском штате Айова назревают проблемы — 19 августа ряд контрактов с профсоюзами будут прекращены, а 500 сотрудников из 10 профсоюзов могут покинуть свои рабочие места. Если не будут подписаны новые контракты, то это может ослабить цепочки поставок боеприпасов. Кроме того, если предприятие остановит свою работу на долго, то это может поставить под угрозу поставки критически важных боеприпасов в Украину. Об этом пишет издание Forbes.

Сообщается, что завод армейских боеприпасов Айовы принадлежит армии США и управляется компанией American Ordinance LLC. Он производит несколько важных типов боеприпасов для наземных боевых действий. Это 40-мм гранаты, компоненты для 60-мм, 81-мм и 120-мм боеприпасов, минометные патроны, 120-мм танковые боеприпасы, различные виды снарядов для 155-мм пушек, разрывные заряды, подрывные блоки и ряд компонентов ракет, включая боеголовки FGM-148 Javelin и FIM-92 Stinger.

Армейские источники и документы о заключении контрактов также указывают на то, что предприятие может производить боеголовки M982 Excalibur, мины, высокоточные артиллерийские боеприпасы большой дальности и другие специальные взрывчатые вещества.

Журналисты отмечают, что без профсоюзных работников на заводе времен Второй мировой войны возникнут проблемы с производством современных снарядов, гранат и зарядов, в которых нуждается США. Это, вероятно, ограничит поток американских боеприпасов на украинскую линию фронта.

По информации издания, профсоюзы недовольны уровнем оплаты труда, условиями страхования, количеством отпускных дней и политикой компании по поводу Covid-19.

Сейчас профсоюзы и представители American Ordinance LLC ведут переговоры, однако они даются нелегко. Кратковременная остановка работы завода кажется неизбежной. Но продолжительная пауза может иметь далеко идущие последствия для вооруженных сил США, Украины и других союзников Вашингтона, которые зависят от поставляемых боеприпасов для наземных боев.

"Никто, кроме России, не выиграет, если этот ключевой западный объект по производству боеприпасов будет отстранен на несколько месяцев", — пишут журналисты издания.

Напомним, 4 августа издание Financial Times писало, что Украина может отменить спецоперацию по деоккупации Херсонской области, если Запад не увеличит поставки вооружения и боеприпасов.

Кроме того, журналисты отмечали, что в украинской армии недостаточно боеприпасов. По данным СМИ, ВСУ знают все места расположения складов и пунктов управления ВС РФ. Нехватка боеприпасов сковывает работу — армия Украины наносят несколько ударов за день.