"Убийца-городов" радиоактивным цунами: в РФ представили новую подлодку-невидимку (фото)

Боевые дроны — главная особенность этой лодки. Небольшие и средние беспилотные аппараты могут размещаться в шахтах лодки, а крупные — за бортом. Лодка комплектуется современными ракетами.

Российское конструкторское бюро "Рубин" на проходящем в РФ форуме "Армия-2022" представило субмарину-невидимку последнего поколения, которая комплектуется 12 ядерными ракетами и БПЛА. В стратегической подлодке "Арктур" предусмотрен отсек для запуска подводных дронов, разрабатываемых для уничтожения западных субмарин. Об этом сообщает Naval News.

Несмотря на то, что Путину не удается добиться своих целей в войне в Украине, в РФ недавно состоялась презентация новой подлодки, которая больше по размерам и современнее по сравнению с предыдущими аналогами.

Эта подлодка способна уничтожать городов посредством радиоактивного цунами, а с помощью беспилотных летательных аппаратов — находить подлодки противника.

По словам экспертов внешняя конструкция подверглась радикальному редизайну по сравнению с предыдущими моделями.

"Самое поразительное во внешнем облике — наклонный корпус со скошенными бортами и плавными линиями, — пояснил эксперт по субмаринам Х. Саттон. — Подводные лодки по своей природе малозаметны. Однако разработчики дизайна "Арктура" решили пойти еще дальше в этом отношении".

[ + – ] Подлодка "Арктюр" [ + – ] Подлодка "Арктюр" [ + – ] Подлодка "Арктюр" [ + – ] Беспилотники Surrogat-V [ + – ] Подлодка "Арктюр"

Длина лодки — 133 метра, ширина — 15 метров, на ее борту может находиться экипаж из 100 человек.

Боевые дроны — главная особенность этой лодки, они предназначены для атаки других субмарин.

Небольшие и средние беспилотные аппараты могут размещаться в шахтах лодки, а крупные — за бортом.

Беспилотники Surrogat-V находят след подводных лодок противника в виде химических веществ и радиации.

Подлодка названа в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии, что, возможно, указывает на то, что ее планируют направить в Арктику.

У лодки меньше ядерных ракет, чем у других российских подлодок, но они более мощные.

За счет более совершенного ракетного оружия у "Арктюра" будет и меньшее водоизмещение — на 20%.

Представители КБ рассчитывают поставить ее на вооружение "во второй половине века".

Напомним, что в РФ утилизируют крупнейшую в мире атомную субмарину "Дмитрий Донской". Подлодка была спущена на воду 1980-м году и считалась главным судном проекта 941 "Акула".

Ранее Фокус сообщал, что РФ вывела пять из семи подводных лодок из Севастополя. Четыре приведены в боеготовность, еще одна — на ходовых испытаниях. Все подлодки комплектуются крылатыми ракетами типа "Калибр".