"Вбивця-міст" радіоактивним цунамі: в РФ представили новий підводний човен-невидимку (фото)

Бойові дрони — головна особливість цього човна. Невеликі та середні безпілотні апарати можуть розміщуватись у шахтах човна, а великі — за бортом. Човен комплектується сучасними ракетами.

Російське конструкторське бюро "Рубін" на форумі "Армія-2022", що проходить в РФ, представило субмарину-невидимку останнього покоління, яка комплектується 12 ядерними ракетами та БПЛА. У стратегічному підводному човні "Арктюр" передбачено відсік для запуску підводних дронів, що розробляються для знищення західних субмарин. Про це повідомляє Naval News.

Незважаючи на те, що Путіну не вдається досягти своїх цілей у війні в Україні, в РФ нещодавно відбулася презентація нового підводного човна, який більший за розмірами і сучасніший порівняно з попередніми аналогами.

Цей підводний човен здатний знищувати міста за допомогою радіоактивного цунамі, а за допомогою безпілотних літальних апаратів — знаходити підводні човни супротивника.

За словами експертів зовнішня конструкція зазнала радикального редизайну порівняно з попередніми моделями.

"Найдивніше в зовнішньому вигляді — похилий корпус зі скошеними бортами і плавними лініями, — пояснив експерт із субмарин Х. Саттон. — Підводні човни за своєю природою малопомітні. Однак розробники дизайну "Арктюра" вирішили піти ще далі в цьому плані".

[ + – ] Підводний човен "Арктюр" [ + – ] Підводний човен "Арктюр" [ + – ] Підводний човен "Арктюр" [ + – ] Безпілотники Surrogat-V [ + – ] Підводний човен "Арктюр"

Довжина човна — 133 метри, ширина — 15 метрів, на його борту може перебувати екіпаж зі 100 осіб.

Бойові дрони — головна особливість цього човна, призначені для атаки інших субмарин.

Невеликі та середні безпілотні апарати можуть розміщуватись у шахтах човна, а великі — за бортом.

Безпілотники Surrogat-V знаходять слід підводних човнів супротивника у вигляді хімічних речовин і радіації.

Підводний човен названий на честь найяскравішої зірки в північній небесній півкулі, що, можливо, вказує на те, що його планують відправити в Арктику.

У човна менше ядерних ракет, ніж в інших російських підводних човнів, але вони потужніші.

За рахунок досконалішої ракетної зброї "Арктюра" матиме й меншу водотоннажність — на 20%.

Представники КБ розраховують поставити її на озброєння "у другій половині століття".

Нагадаємо, що в РФ утилізують найбільшу в світі атомну субмарину "Дмитро Донський". Підводний човен був спущений на воду в 1980-го році та вважався головним судном проєкту 941 "Акула".

Раніше Фокус повідомляв, що РФ вивела п'ять із семи підводних човнів із Севастополя. Чотири приведені в боєздатність, ще одна — на ходових випробуваннях. Усі підводні човни комплектуються крилатими ракетами типу "Калібр".