РФ будет развивать военное сотрудничество с Палестиной, – Минобороны

На Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча представителей сторон, в ходе которой Москва заявила о готовности к дальнейшему взаимодействию.

В Министерстве обороны России заявили о готовности развивать военное сотрудничество с Палестиной. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры с командующим силами нацбезопасности Палестинской национальной администрации генерал-майором Нидалем Абу Духаном. Встреча прошла 16 августа на Московской конференции международной безопасности.

Стороны обсудили вопросы по двухстороннему военному сотрудничеству, ситуацию в Палестине, а также в регионе в целом. Фомин заявил, что РФ настроена на развитие всего комплекса взаимоотношений. Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке. Стороны готовы к "дальнейшему взаимодействию".

Отметим, что Израиль после завершения операции против "Исламского джихада" в регионе решил поменять подход к Палестине. Планируется увеличить рабочие квоты для палестинцев, помогать развивать агросектор, а также увеличить товарооборот между странами.

Напомним, 17 августа Израиль был обвинен РФ в нарушении линии разграничения в Сирии. Также в Кремле опасаются, что Сирия может стать полем битвы между Израилем и Ираном.