РФ розвиватиме військову співпрацю з Палестиною, – Міноборони

На Московській конференції з міжнародної безпеки відбулася зустріч представників сторін, під час якої Москва заявила про готовність до подальшої взаємодії.

У Міністерстві оборони Росії заявили про готовність розвивати військову співпрацю з Палестиною. Про це повідомляє ТАСС.

Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін провів переговори з командувачем сил нацбезпеки Палестинської національної адміністрації генерал-майором Нідалем Абу Духаном. Зустріч відбулася 16 серпня на Московській конференції міжнародної безпеки.

Сторони обговорили питання щодо двостороннього військового співробітництва, ситуації у Палестині, а також у регіоні загалом. Фомін заявив, що РФ налаштована на розвиток усього комплексу взаємин. Зазначається, що зустріч відбулася у дружній обстановці. Сторони готові до "подальшої взаємодії".

Зазначимо, що Ізраїль після завершення операції проти "Ісламського джихаду" у регіоні вирішив змінити підхід до Палестини. Планується збільшити робочі квоти для палестинців, допомагати розвивати агросектор і збільшити товарообіг між країнами.

Нагадаємо, 17 серпня Ізраїль був звинувачений РФ у порушенні лінії розмежування в Сирії. Також у Кремлі побоюються, що Сирія може стати полем битви між Ізраїлем та Іраном.