Из-за контратак ВСУ: российские войска усилили группировку на юге Украины, — Генштаб

Оккупанты переместили две БТГ из других направлений и пытаются не допустить наступление Вооруженных сил Украины на Южнобужском направлении.

Российские войска на юге Украины усилили свою группировку еще двумя батальонно-тактическими группами (БТГ). Их оккупанты переместили из других направлений и пытаются не допустить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции, провести мероприятия по возобновлению боеспособности своих подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск. Также ВС РФ пополнили группировку одной БТГ и развернули дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, россияне с помощью танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли поселки в Харьковской области и нанесли авиаудары недалеко от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении армия РФ вела обстрел с помощью ствольной и реактивной артиллерии возле Грушевахи, Краснополья, Дибровного, Долины и других населенных пунктов.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Серебрянки, Роздоловки, Григоровки, Спорного, Веселого, Кривой Луки. Также ВС РФ нанесли авиаудар недалеко от Спорного. Российские войска попытались наступать в направлении Николаевка-Выемка, однако отступили с потерями.

На Бахмутском направлении враг из танков, артиллерии и авиации совершил удар по Бахмуту, Соледару, Зайцево, Яковлевке и других населенных пунктах. Кроме того, войска РФ штурмовыми действиями пытались прорвать оборону ВСУ и продвинутся в направление Бахмута. Однако успеха не имели и отошли.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии российские войска обстреляли Авдеевку, Марьинку, Пески, Нью-Йорк, Юрьевку и другие поселки. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по Красногоровке.

Вражеские войска совершили неудачную попытку улучшить тактическое положение в направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Угледара, Новомихайловки и других населенных пунктов. Также ВС РФ совершили авиаудар вблизи Угледара.

Войска РФ пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук-Водяное, однако получили жесткий отпор от ВСУ и отступили.

На Южнобужском направлении подразделения ВС РФ пытаются удержать свои позиции и не допустить создание украинской армией условий для проведения контрнаступления.

"Оккупанты усилили группировку силами еще двумя батальонными тактическими группами за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям. Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяется ведению воздушной разведки БПЛА", — рассказали в Генштабе.

Напомним, 18 августа в ГУР рассказали, что ВС РФ "повышают ставки" и готовят теракт на ЗАЭС теракт. По данным разведки, представители "Росатома" поспешно покинули станцию, а 19 августа оккупационные власти объявили на ЗАЭС "выходной".

Украинские военные предупреждают, что в День Независимости Россия может нанести массированные ракетные удары по территории Украины. ВС РФ подвозят снаряды из Волгоградской области, готовят плацдармы в Джанкое и Беларуси.