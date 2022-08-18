Через контратаки ЗСУ: російські війська посилили угруповання на півдні України, — Генштаб

Окупанти перемістили дві БТГ з інших напрямків і намагаються не допустити наступу Збройних Сил України на Південнобузькому напрямку.

Російські війська на півдні України посилили своє угруповання ще двома батальйонно-тактичними групами (БТГ). Їх окупанти перемістили з інших напрямків і намагаються не допустити контрнаступу Збройних Сил України. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

На Харківському напрямку окупанти намагаються утримати зайняті позиції, провести заходи щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнити запаси логістичного забезпечення військ. Також ЗС РФ поповнили угруповання однієї БТГ та розгорнули додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Крім того, росіяни за допомогою танків, ствольної артилерії та РСЗВ обстріляли селища в Харківській області та завдали авіаударів поблизу Верхнього Салтова, Старого Салтова та Баранівки.

На Слов'янському напрямі армія РФ вела обстріл за допомогою ствольної та реактивної артилерії біля Грушувахи, Краснопілля, Дібрівного, Долини та інших населених пунктів.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Веселого, Кривої Луки. Також ЗС РФ завдали авіаудару недалеко від Спірного. Російські війська спробували наступати у напрямку Миколаївка-Виїмка, проте відступили із втратами.

На Бахмутському напрямі ворог із танків, артилерії та авіації здійснив удар по Бахмуту, Соледару, Зайцеву, Яковлівці та інших населених пунктах. Крім того, війська РФ штурмовими діями намагалися прорвати оборону ЗСУ і просунуться до Бахмута. Однак успіху не мали та відійшли.

На Авдіївському напрямку з танків, ствольної та реактивної артилерії російські війська обстріляли Авдіївку, Мар'їнку, Піски, Нью-Йорк, Юр'ївку та інші селища. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по Красногорівці.

Ворожі війська зробили невдалу спробу покращити тактичне становище у напрямках Верхньоторецьке – Кам'янка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Павлівки, Володимирівки, Вугледара, Новомихайлівки та інших населених пунктів. Також ЗС РФ здійснили авіаудар поблизу Вугледара.

Війська РФ намагалися покращити тактичне становище у напрямку Тарамчук-Водяне, проте отримали жорстку відсіч від ЗСУ та відступили.

На Південнобузькому напрямі підрозділи ЗС РФ намагаються утримати свої позиції та не допустити створення українською армією умов для проведення контрнаступу.

"Окупанти посилили угруповання силами ще двома батальйонними тактичними групами коштом резерву та переміщення окремих підрозділів за іншими напрямками. Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового. Велика увага приділяється веденню повітряної розвідки БПЛА", — розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, 18 серпня у ГУР розповіли, що ЗС РФ "підвищують ставки" і готують теракт на ЗАЕС теракт. За даними розвідки, представники "Росатому" поспішно покинули станцію, а 19 серпня окупаційна влада оголосила на ЗАЕС "вихідний".

Українські військові попереджають, що у День Незалежності Росія може завдати масованих ракетних ударів по території України. ЗС РФ підвозять снаряди з Волгоградської області, готують плацдарми до Джанкоя та Білорусі.