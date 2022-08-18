Страны запада могут предать Украину и дать РФ победить в войне — британский полковник

Ричард Кемп считает, что Украина имеет всего три месяца, чтобы предотвратить предательство стран запада. Именно зима определит, насколько президенту России Владимиру Путину удастся манипулировать темой газа.

Западные страны способны "предать" Украину и дать РФ победить у войне, которую она сама развязала. Результат полномасштабного вторжения России определит зима, а также то, насколько Путину удастся манипулировать на теме газа, утверждает бывший командующий британской армии полковник Ричард Кемп.

Он считает, что у Украины есть всего три месяца для того, чтобы предотвратить "предательство" этой зимой. Российско-украинская война может погрузиться в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники, в свою очередь, начнут давить на президента Владимира Зеленского.

"Украина вот-вот вступит в период максимальной уязвимости, когда на сцену прибывает традиционный союзник России — генерал Зима, и Кремль закручивает энергетические винты против дрожащих европейских сторонников Киева. На поле боя зима повлияет на обе стороны… Зима, как правило, благоприятствует обороняющемуся, который лучше может найти укрытие и тепло, в то время как передвижение пешком и на машине, более необходимое для нападающих, затруднено сначала грязью, а затем снегом. Это может позволить украинской армии удержать то, что у нее есть сейчас, но помешает ей вернуть какую-либо значительную часть обширных территорий, находящихся под господством России", — отметил Кемп.

Бывший командующий британской армии убежден, что зима повлияет на исход войны не только на фронте. Холод окажет наибольшее стратегическое влияние не в Украине, а в других странах Европы. Кемп считает, что нашим союзникам надоест мерзнуть и экономический кризис, из-за чего они могут начать давить на Зеленского, чтоб тот шел на уступки, которые выгодны России.

Полковник добавил, что в то время как жители Европы слепо утоляли свой голод дешевой российской энергии, президент РФ Владимир Путин годами готовил для них стратегическую ловушку.

"Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России, сыграв решающую роль в предотвращении добычи сланцевого газа в Европе, а также в прекращении Германией ядерной энергетики под сильным влиянием партий зеленых, возникших из финансируемого Москвой антиядерное движение в 1980-х гг. Мастер политической и экономической войны, а также пропаганды, Путин преследовал как экономическую выгоду России, так и получение политического влияния в подобных ситуациях", — сказал Кемп.

Кемп утверждает, что запад хочет свести к минимуму ущерб из-за санкций против России. Страны-союзники Украины значительно уменьшили потребление газа среди бытовых потребителей. Цены на газ могут взлететь до нового уровня. Это вызовет массовое недовольство избирателей и якобы заставит политиков пересмотреть свою приверженность Украине и особенно жестким санкциям против РФ.

"Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения. С этой угрозой, нависшей над их головами, он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", — добавил полковник.

Свои идеи российский президент будет пытаться аргументировать "референдумами" на временно оккупированных территориях Украины. Он будет обращаться не к украинскому народу, а к европейцам. Российский лидер попытается убедить мир, что многие экономические проблемы якобы решатся, если санкции против РФ будут ослаблены. Кемп также добавил, что идеи Путина могут понравиться президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и другим мировым политика.

"У лидеров возникнет соблазн ухватиться за мирное предложение Путина, отказавшись от поддержки Зеленского. До сих пор говорили, что война на истощение идет на пользу Украине. Вот-вот предстоит серьезное испытание. Возможно, этот тезис изначально был построен на ложной предпосылке: Россия обычно плохо начинала войны в своей истории, но со временем смогла задействовать свои огромные ресурсы и людские ресурсы. А украинцы полностью зависят от иностранного вооружения, техники и разведки", — отметил британский военный.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского говорят о бессмысленности встречи с Путиным. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в первой фазе войны Киев настаивал на диалоге с Россией ради сохранения страны. Москва показывает неадекватное поведение, поэтому сейчас говорить не о чем.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что никакие территориальные компромиссы с Российской Федерацией невозможны. По его словам, целью Украины является возвращение к государственным границам на момент получения страной независимости.