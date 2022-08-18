"Война, отложенная на будущее": Украина не должна идти на компромисс с РФ, – глава СНБО

По словам Алексея Данилова, целью Украины является возвращение к своим границам образца 1991 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что никакие территориальные компромиссы с Российской Федерацией невозможны. Об этом глава СНБО написал у себя в Twitter.

По его словам, целью Украины является возвращение к государственным границам на момент получения страной независимости.

"Что касается вопроса, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г.", – прокомментировал Данилов.

Глава СНБО также отметил, что любой территориальный компромисс со страной-агрессором – это "война, отложенная на будущее".

Как считает Данилов, сегодня у Украины есть шанс "перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах".

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе саммита в Сочи 5 августа намекнул президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что готов встретиться с Владимиром Зеленским. Российская позиция касательно переговоров с Украиной заключается в том, чтобы лидеры могли обсудить и определить дорожную карту по окончании боевых действий.

Предположительно, потенциальные переговоры с российской стороны должны обсуждаться в рамках сегодняшней трехсторонней встрече во Львове, в которой, помимо главы Украины, участвуют Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.