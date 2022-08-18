"Війна, відкладена на майбутнє": Україна не повинна йти на компроміс із РФ, – голова РНБО

За словами Олексія Данілова, метою України є повернення своїх кордонів зразка 1991 року.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що жодні територіальні компроміси з Російською Федерацією неможливі. Про це глава РНБО написав у себе у Twitter.

За його словами, метою України є повернення до державних кордонів на момент здобуття країною незалежності.

"Щодо питання, в яких межах відновлення кордонів є метою України? Тільки повна деокупація до кордонів 1991 р", — прокоментував Данілов.

Глава РНБО також зазначив, що будь-який територіальний компроміс із країною-агресором — це "війна, відкладена на майбутнє".

Як вважає Данілов, сьогодні Україна має шанс "перебити хребет російському "колосу на глиняних ногах".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час саміту в Сочі 5 серпня натякнув президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська позиція щодо переговорів з Україною полягає в тому, щоб лідери могли обговорити та визначити дорожню карту після закінчення бойових дій.

Імовірно, потенційні переговори з російської сторони мають обговорюватися у межах сьогоднішньої тристоронньої зустрічі у Львові, в якій, крім глави України, беруть участь Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.