РФ не видит мрака и ужаса в Украине: у Зеленского говорят о бессмысленности встречи с Путиным

По словам Михаила Подоляка, в первой фазе войны Киев настаивал на диалоге с Россией ради сохранения страны. Москва показывает неадекватное поведение, поэтому сейчас говорить не о чем.

Возможная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не принесет существенных продвижений. Такое мнение выразил в интервью каналу "Настоящее время" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

В первой части полномасштабной войны, которая длилась от 2 до 2,5 месяцев Зеленский постоянно заявлял о готовности разговаривать с Путиным ради сохранения страны и прекращения войны, отметил советник.

"Сейчас, исходя из поведения Путина, из тех заявлений, мы понимаем, что к 6-му месяцу войны они так и не оценили весь мрак и ужас, который они принесли на украинскую землю", – заявил Подоляк.

Встречу двух президентов, по его мнению, надо тщательно подготовить. Российская сторона должна адекватно понимать свои действия.

"К сожалению, они неадекватно понимают, и Путин неадекватно это воспринимает. Cама встреча, даже если она бы и состоялась, не несла бы никаких существенных продвижений", — заключил он.

Напомним, что телеканал CNN Turk со ссылкой на российские источники сообщил о желании Путина встретиться с Зеленским. Президенты могли бы выработать дорожную карту после окончания войны.

Российский депутат от партии "Яблоко" Никита Юферев просил президента РФ остановить войну в Украине. Кремль в ответ повторил тезис о проведении "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации".

Стратегические цели президента РФ Владимира Путина в ходе полномасштабного вторжения в Украину остаются неизменными. Об этом сказано в новом отчете

Американский Институт изучения войны ранее сообщал о неизменных стратегических целях полномасштабного вторжения России в Украину. Путин стремится поменять власть в Киеве и захватить больше украинских территорий.