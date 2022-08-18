РФ не бачить мороку та жаху в Україні: у Зеленського говорять про безглуздість зустрічі з Путіним

За словами Михайла Подоляка, у першій фазі війни Київ наполягав на діалозі з Росією задля збереження країни. Москва показує неадекватну поведінку, тому зараз говорити нема про що.

Можлива зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не принесе суттєвих просувань. Таку думку в інтерв'ю каналу "Настоящее время" висловив радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

У першій частині повномасштабної війни, яка тривала від 2 до 2,5 місяців, Зеленський постійно заявляв про готовність розмовляти з Путіним заради збереження країни та припинення війни, зазначив радник.

"Зараз, виходячи з поведінки Путіна, з тих заяв ми розуміємо, що до 6 місяця війни вони так і не оцінили весь морок і жах, які вони принесли на українську землю", — заявив Подоляк.

Зустріч двох президентів, на його думку, треба ретельно підготувати. Російська сторона має адекватно розуміти свої дії.

"На жаль, вони неадекватно розуміють, і Путін неадекватно це сприймає. Сама зустріч, навіть якщо вона б і відбулася, не несла б жодних суттєвих просувань", — сказав він.

Нагадаємо, що телеканал CNN Turk з посиланням на російські джерела повідомив про бажання Путіна зустрітися із Зеленським. Президенти могли б виробити дорожню карту після закінчення війни.

Російський депутат від партії "Яблуко" Микита Юферєв просив президента РФ зупинити війну в Україні. Кремль у відповідь повторив тезу про проведення "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації".

Американський Інститут вивчення війни раніше повідомляв про незмінні стратегічні цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путін прагне змінити владу в Києві та захопити більше українських територій.